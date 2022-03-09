Северная диета снижает уровень сахара в крови
Так называемая нордическая или северная диета помогает сократить уровень сахара и холестерина в крови. При этом даже не важно, теряете ли вы вес.
Северная диета очень популярна в Скандинавии. И вот учёные из Университета Копенгагена выяснили, что данный рацион помогает уменьшить показатели сахара и холестерина в крови вне зависимости от того, было ли достигнуто сама похудение. Эта диета фокусируется на цельных продуктах, встречающихся в скандинавских странах, включая Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию и Исландию. До последнего времени было принято считать, что данный рацион полезен исключительно из-за его способности уменьшать количество лишних килограммов. Но теперь датские учёные выяснили, что нордическая диета также сокращает показатели сахара и холестерина.
Это объясняется уникальной композицией жиров в северной диете. Она содержит ягоды, овощи, рыбу, цельнозерновые и рапсовое масло в качестве основных ингредиентов. Всё это очень полезные для здоровья и вкусные ингредиенты. Предыдущие исследования показывали, что нордическая диета предотвращает ожирение и снижает риск целого ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые, диабет второго типа, гипертонию и атеросклероз.
И вот теперь учёные привлекли 200 человек старше 50 лет, которых разделили на две группы. Первая находилась на северной диете, а вторая придерживалась обычного питания. У всех имелся повышенный индекс массы тела и более высокая опасность диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень сахара и холестерина определялся по показателям в крови и моче. За участниками эксперимента наблюдали 6 месяцев, и именно те, кто налегал на северную диету, получили максимальные преимущества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
ЗОЖ
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании. Основан в 1479 году королём Кристианом I
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