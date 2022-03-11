Оздоровительный бег не вреден для коленных суставов
Учёные установили, что так называемый оздоровительный или рекреационный бег полезен для здоровья суставов в долгосрочной перспективе. При этом он не наносит им никакого вреда, как было принято считать раньше.
Бег дарит нам множество преимуществ для здоровья, от укрепления мышц ног до борьбы с лишним весом и крепости сердечно-сосудистой системы. Но у него есть существенный недостаток, по крайней мере, об этом постоянно повторяют эксперты. Принято считать, что из-за увлечения бегом происходит разрушение коленных суставов. Однако учёные из Великобритании опубликовали результаты исследования, которые опровергли этот миф о беге. Они показали, что оздоровительный бег, который не относится к категории профессиональных и интенсивных спортивных нагрузок, не вызывает остеоартрита коленного сустава, не влияет на хрящи и не приводит к сильной боли.
Лишь 3,5% любителей бега страдают от остеоартрита коленного или тазобедренного сустава, а среди тех, кто бегом не занимается, их 10,2%. Речь идёт именно о бегунах-любителях, которые не изматывают себя многокилометровыми забегами и интенсивными тренировками. А вот у профессиональных бегунов дела обстоят не столь хорошо. 13,3% спортсменов имели симптомы остеоартрита.
Отметим, что остеоартрит является наиболее распространенным видом артрита. Из-за истончения прокладки в виде хряща между суставом и костью возникает трение, которое провоцирует довольно сильные боли, приводит к скованности в движениях, отёкам и хрусту в конечностях. В тяжёлых случаях остеоартрит сустава требует замены этого органа, а иногда помогает консервативное лечение в виде обезболивающих и противовоспалительных препаратов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
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