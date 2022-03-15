Обезжиренная пища делает нас голодными
Пища с низким содержанием жира оставляет ощущение голода, которое грозит привести к перееданию. К такому неожиданному выводу пришли учёные из Манчестера.
Многие диетологи и просто любители правильного питания являются активными сторонниками диет с низким содержанием жира, которые называют очень полезными для здоровья. Но на деле поклонники этого рациона после употребления подобных блюд ощущают себя ещё более голодными, как установили эксперты. А всё потому, что такие рекламные слоганы, как «низкий уровень жира» или «здоровое питание» заставляют людей верить в то, что они недополучают каких-то ключевых компонентов из обычных продуктов, вызывающих насыщение. Происходит как бы психологическое воздействие на мозг человека. Употребляя «здоровое питание», он думает, что не поглощает более вредных, но сытных продуктов, из-за чего у него вырастает аппетит.
Учёные полагают, что этот любопытный феномен может объяснить, почему находиться на диете так сложно. При любой диете мозг как-бы начинает выступать против человека и убеждать его в том, что тот голоден. Любой так называемый диетер постоянно испытывает чувство голода, когда употребляет здоровую пищу, так как убеждён, что в ней нет компонентов, обеспечивающих желанную сытость. И все эти компоненты якобы присутствуют только в нездоровых продуктах. Увы, реклама полезного питания рождает в сознании человека стойкое ощущение того, что ему придётся голодать.
Для того, чтобы от этого избавиться, авторы исследования рекомендуют добавлять в так называемую здоровую пищу разного рода специи для обретения выраженного вкуса. В противном случае перед находящимися на диете людьми будет постоянно возникать искушение что-нибудь перехватить между основными приёмами пищи. А вот эти самые перекусы как раз и обеспечивают значительный набор калорий, приводящих к лишнему весу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Манчестера
ЗОЖ
один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича». Расположен в городе Манчестер
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