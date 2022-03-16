Удивительная диета позволяет выглядеть в два раза моложе
Эта 53-летняя жительница Лондона, уже ставшая бабушкой, придерживается не совсем обычной диеты. И благодаря ей она выглядит почти в два раза моложе.
Жительница Лондона Андреа Саншайн (Andrea Sunshine) называет себя суперспортивной бабушкой. Она не раз оказывалась на обложках журналов, как пример того, что правильное питание и спорт могут сделать с возрастом человека. А всё потому, что незнакомые люди обычно принимают Андреа за девушку в два раза моложе. Сама она регулярно посещает спортзал, где качает железо и тратит на это не менее трех часов каждый день. Но особое внимание экспертов привлекает её диета, поскольку Андреа поглощает фантастическое количество куриных яиц.
Эта имеющая уже двух внуков бабушка употребляет по 150 (!) яиц в месяц, а также несколько килограммов бататов или сладкого картофеля. В рацион Андреа также входят салаты и овощи, особенно брокколи, который содержит значительное количество полезных нутриентов. Женщина признаётся, что такое количество яиц может показаться удивительным, но это правда. Те лишние калории, которые могут образовываться при таком рационе, она успешно сжигает высокоинтенсивными тренировками каждый день. Кроме того, женщина призналась, что за её питанием строго следит нутриционист.
Яйца это очень популярный продукт для людей, желающих построить мышечную массу, поскольку в одном яйце среднего размера содержится 13 г белка - важнейшего нутриента для бодибилдеров. Поскольку Андреа тренируется так часто, ей нужно употреблять очень много калорий - не менее 3 500 ежедневно. Стандартная рекомендованная доза калорий для нетренированных женщин 2 000 в сутки. Правда, это может зависеть от целого ряда факторов, включая возраст, уровень активности и наличие тех или иных заболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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