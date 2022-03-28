Диетолог объяснила, почему от нервного стресса растет живот и как от него избавиться

«Кортизол — защитный гормон. Когда мы в опасности, нам нужны сильные ноги-руки, чтобы бежать, и жир — запас на голодный день. Накопленный жир защищает жизненно важные органы и обеспечивает питание. Живот — идеальное место», — объясняет эксперт.

Кортизол — это гормон стресса. Когда он в избытке, тело быстрее изнашивается и стареет. Особенно сильно кортизол бьют по сосудам и по сердцу. А еще от кортизола растёт живот! И коварство в том, что избавиться от кортизолового живота с помощью диет и тренировок не получится.Современную жизнь трудно себе представить без стресса, поэтому кортизол часто задерживается в нашем теле. Как результат, все больше молодеют болезни старости: сахарный диабет, остеопороз, сердечно-сосудистые патологии.Под воздействие кортизола организм работает буквально на износ. Но его разрушительное действие можно уменьшить. Для этого постарайтесь не погружаться в стресс с головой. Если неприятная ситуация неизбежна, не муссируйте и не обсуждайте ее в подробностях. Ограничьте общение с мнительными людьми и паникерами.Постарайтесь спать как минимум 8 часов в сутки. Чтобы быстро успокоиться, используйте дыхательные практики, они также помогут сделать живот более плоским.Чаще бывайте на солнце и на свежем воздухе. Питайтесь полноценно — в рационе должно быть достаточное количество белков и жиров, а также микроэлементов.