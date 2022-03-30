Что делать при повышенной кислотности
Проблемы с желудком и кишечником могут приводить к неприятному запаху изо рта. Вот, что можно сделать в этом случае.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это заболевание, вызывающее хронический кислотный рефлюкс или обратное движение содержимого из желудка в пищевод, включая непереваренную пищу, желчь и желудочный сок. Это может привести к неприятному запаху изо рта. Симптомы ГЭРБ можно облегчить, изменив то, как и что мы едим. Многие продукты могут усугубить кислотный рефлюкс, увеличивая кислотность в желудке. Некоторые также вызывают запах.
Пейте много воды в течение дня, чтобы освежить дыхание. Вода с меньшей вероятностью, чем другие напитки, вызывает расстройства желудка. Она помогает избавиться от микробов, вызывающих запах. Обязательно выбирайте негазированную воду, так как газирование может усилить симптомы изжоги у некоторых людей.
Следите за тем, после каких блюд у вас пахнет изо рта. Такие продукты, как лук, чеснок, специи и молочные продукты, могут действовать как спусковой крючок, вызывая ненормальную реакцию пищеварительной системы. Стресс способен нанести вред желудку и вызвать неприятный запах изо рта.
Держите под рукой жвачку, когда вы вдали от дома и зубной щетки под рукой нет. Однако убедитесь, что используете жевательную резинку без сахара, одобренную стоматологами. Если вы выберете жевательную резинку с сахаром, у вас будет гораздо больше проблем, так как она может вызвать кариес и усугубить неприятный запах.
Также подумайте о приеме пробиотиков вроде йогурта, чистите зубы дважды в день и не забывайте очищать язык. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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