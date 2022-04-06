Жительница Эстонии научилась достигать оргазма силой мысли
33-летняя преподаватель йоги из Эстонии научилась силой мысли достигать оргазма без всяких стимуляций. И учёные утверждают, что она не обманывает.
Преподавательница йоги из Эстонии Каролин Царски (Karolin Tsarski) силой мысли может испытывать оргазм, на что многим женщинам требуются очень большие усилия и помощь со стороны. Статистика показывает, что до 50% представительниц прекрасного пола не могут достигать оргазма в постели с любимым человеком и имитируют удовольствие. Каролин кульминирует очень быстро, при этом никак да себя не дотрагиваясь. Учёные убеждены в том, что это не имитация. 10 лет женщина потратила на изучение метода достижения того, что она называет глубоким сексуальным удовлетворением, поскольку традиционный секс представляется ей болезненным.
Теперь эта эстонка утверждает, что может достичь оргазма всего за 10 минут, никак себя не стимулируя. Способности уникальной женщины были описаны в одном из научных журналов. Сама она полагает, что её примеру может последовать любая другая представительница прекрасного пола, которая разбудит в себе силу управления оргазмической энергии. С женщиной проводили медицинские тесты ты, которые подтвердили, что она испытывает оргазм. Теперь эстонка уже берёт немалые деньги за полуторачасовые консультации по поводу того, как усилить ощущения в постели.
В интернете опубликовано видео странного эксперимента, который показывает, что практически не дышащая Каролин вдруг сотрясается от оргазма на больничном столе. Она утверждает, что достигла этой способности за счёт многолетней практики йоги и тантрических тренировок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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