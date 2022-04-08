Любители подкастов более интеллектуально любопытны
Исследование показало, что слушатели подкастов более открыты и менее невротичны, по сравнению с теми, кто их не слушает. Также у любителей подкастов обнаружился больший уровень интеллектуального любопытства.
Исследователи из Квинслендского университета технологий установили, что слушающие подкасты люди, в среднем, являются более открытыми, интеллектуально любопытными и менее невротичными, по сравнению с теми, кто их не прослушивает. Эти специфические односторонние отношения с авторами подкастов и социальная вовлеченность в сам процесс позитивно влияют на слушателей, а вот люди, которые испытывают острую потребность в принадлежности, с меньшей вероятностью слушали подкаст.
300 добровольцев отвечали на вопросы об их отношении к подкастам, а впоследствии проходили через тест, определяющий черты характера. Более высокая открытость, интеллектуальное любопытство и потребность в познании - вот ключевые характеристики, которые отличали любителей подкастов. Они говорили о том, что эти люди испытывают намного большие потребности в информации
Но что такое подкаст? Это серия познавательных или тематических материалов или эпизодов, начитываемых на любое звукозаписывающее устройство и выкладываемых в сеть. По сути, это специфические радиопередачи в режиме онлайн, которые может подготовить абсолютно любой человек, обладающий соответствующими навыками. Подкасты напоминают радио или телепередачи, но представляют собой совокупность файлов или потокового мультимедиа, которую можно включать в любое удобное время и в любом удобном месте, где только есть доступ к интернету. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Квинслендский университет технологий
ЗОЖ
общественный исследовательский университет, расположенный в Брисбене, Квинсленд, Австралия
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