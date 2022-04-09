Лучшая диета при ревматоидном артрите
Эта болезнь проявляет себя обострениями и длительными ремиссиями. Для этого, чтобы первых было пореже, надо следить за своим питанием.
Ревматоидный артрит - распространенное аутоиммунное заболевание, которое обычно приводит к болям в теле, мышечной слабости и необратимому повреждению суставов. По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого заболевания во всем мире страдают около миллиона человек.
Средиземноморская диета
Хотя для людей с ревматоидным артритом не существует универсального лучшего питания, исследования связывают средиземноморскую диету со снижением воспаления у людей с ревматоидным артритом. А это рацион с упором на овощи и фрукты, молочные продукты, фасоль, чечевицу и орехи. Кто-то питается в основном растительной пищей, в которую пару раз в неделю добавляют курицу и рыбу.
Найдите индивидуальные триггеры
Не существует универсальной диеты, когда речь идет о том, какие продукты НЕ следует есть при ревматоидном артрите. Могут ли некоторые продукты вызывать обострение у определенных людей? Да, но это очень индивидуально. Например, красное мясо может быть таким продуктом, поэтому пациенты с артритом избегают его. Можно попробовать элиминационную диету (постепенно отказываться от разных продуктов), чтобы определить, после чего у вас произойдет улучшение. Лучший способ сделать это — поработать с диетологом, который поможет безопасно и надежно определить триггеры.
С чем можно жить
Опасные продукты могут включать некоторые из любимых блюд. Но это не значит, что они полностью запрещены. Возможно, вы обнаружите, что небольшие порции или угощения время от времени подходят вам и могут удовлетворить тягу. К примеру, небольшое количество молока и молочных продуктов.
Убедитесь, что диета действительно соответствует образу жизни
В то время как многие люди с ревматоидным артритом почувствовали облегчение от безглютеновой диеты, ее соблюдение может быть правильным не для всех и не в долгосрочной перспективе. В целом, все крайне индивидуально, но важно получать все пищевые компоненты – включая белки, жиры и углеводы. И ни с чем стараться не переусердствовать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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