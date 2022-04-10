Сок или смузи? Нутрициолог объяснила, в чем разница

Нутрициолог-биолог Евгения Новикова рассказала, чем смузи отличаются от обычных соков, и что полезнее для организма.







Смузи — это коктейль, который готовится по свободному рецепту из того, что есть под рукой. Это могут быть фрукты, овощи, ягоды и даже обычная зелень. Причем разбавить такой напиток можно, как водой, так и молоком.





«Смузи — это хороший дополнительный источник полезных жиров, витаминов, минералов, флавоноидов и клетчатки. Их легко приготовить дома. Смузи полезнее соков, даже свежевыжатых!», — утверждает эксперт.



Дело в том, что в соках практически отсутствует клетчатка, при этом фруктозы в них перебор. Кроме того, соки провоцируют скачки сахара в крови. И этот факт тоже не в их пользу.



Смузи, особенно приготовленные из овощей и зелени, способствуют похудению, ощелачивают организм. Для более яркого вкуса можно сделать микс овощей и ягод.





Такие коктейли помогут увеличить содержание клетчатки в ежедневном меню и разнообразить рацион! Особенно хороши смузи на ужин, отличное пищеварение гарантированно. В данном случае смузи выполнит роль природного пребиотика. Микрофлора кишечника скажет вам спасибо.



Но есть одно но. Ежедневно налегать на смузи не стоит. Достаточно употреблять их пару раз в неделю. Можете добавлять в свои любимые овощные коктейли сельдерей, кинзу и петрушку. Возможно, вкус покажется вам необычным, но польза для организма огромная.