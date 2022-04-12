Диетолог перечислил, какие продукты могут провоцировать появление прыщей на лице

«Эндокринные железы и прыщи связаны неразрывно: влияют на появление акне заболевания гипофиза, надпочечников, мужских и женских половых органов. Потому в поисках причины возникновения прыщей у взрослых недостаточно только посещения дерматолога. Необходима консультация эндокринолога, а женщинам — гинеколога и серия лабораторных анализов», — отмечает эксперт.

Не секрет, что мы — это то, что мы едим. Наше внутреннее содержание всегда отражается на нашем⠀лице, как в зеркале.Косметолог, даже самый грамотный и талантливый, не избавит вас от прыщей, если в вашем меню полный бардак. Какие продукты могут провоцировать появление на лице акне и высыпаний? Запоминайте: алкоголь, сладкие напитки и сладости, выпечка, фастфуд, излишки в меню фруктозы и глютена.В некоторых случаях организм может не переносить молочку, но таких людей всего 2% на планете. Все перечисленные продукты отличаются повышенной антигенной активностью. Это значит, что они могут вызывать воспалительные процессы в кишечнике. Поэтому лечить нужно не акне, а приводить в порядок кишечник и гормональный фон.Косметолог поможет избавиться только от внешних проявлений болезни, а не от ее истинной причины. Поэтому прежде, чем бежать в косметологический кабинет, посетите гастроэнтеролога, эндокринолога и дерматолога.