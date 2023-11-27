Трудоголики на самом деле не любят свою работу - врач-психиатр
Согласно новому исследованию, трудоголики являются не получают особого удовольствия от своей работы.
Некоторые исследования показали, что трудоголики обычно испытывают чувство плохого самочувствия, часто сопровождающееся негативными эмоциями, такими как враждебность, тревога и вина, когда они не могут работать так много, как им хотелось бы.
Однако новое исследование показало, что настроение трудоголиков – людей, страдающих от трудовой зависимости – в среднем хуже, чем у других, даже когда они занимаются тем видом деятельности, которым они больше всего увлечены: своей работой.
«Негативное настроение, наблюдаемое у трудоголиков, может указывать на повышенный уровень ежедневного стресса, и это может быть причиной более высокого риска развития у этих людей выгорания и сердечно-сосудистых проблем. Более того, учитывая, что трудоголики часто занимают ответственные должности, их негативное настроение может легко повлиять на настроение коллег и сослуживцев. Это создает риск, который организациям следует серьезно рассмотреть, вмешиваясь, чтобы препятствовать поведению, способствующему трудоголизму», - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.
Чтобы выяснить, как наркоманы чувствуют себя во время работы, исследователи провела психологический тест на 139 штатных работниках. Затем они проанализировали настроение этих работников в течение дня с помощью приложения на своих телефонах.
Собранные данные показывают, что у большинства трудоголиков настроение в среднем хуже, чем у остальных.
«Утверждение о том, что люди, зависимые от работы, получают больше удовольствия от своей трудовой деятельности, не соответствует действительности; как раз наоборот, результаты, похоже, подтверждают, что, как и при других формах поведенческой и наркозависимости, первоначальная эйфория сменяется негативным эмоциональным состоянием, которое охватывает человека даже во время работы», - комментирует исследование Каштанов.
Кроме того, они обнаружили, что у трудоголиков гораздо более стабильно негативное настроение в течение дня, независимо от внешних факторов.
Этот элемент может возникнуть из-за неспособности трудоголика умерить вложения в работу, что приводит к значительному уменьшению переживаний отсоединения и восстановления, а также к параллельной консолидации негативного аффективного тона.
Результаты также показывают, что женщины более уязвимы к трудоголизму, чем мужчины, что, как ожидает команда, является результатом гендерных ожиданий, все еще глубоко укоренившихся в нашей культуре.
Они считают, что трудоголизм опасен и в некоторых случаях может даже привести к смерти.
Организации должны посылать работникам четкие сигналы по этому вопросу и избегать создания климата, при котором работа в нерабочее время и в выходные дни считается нормой.
«Необходимо создать среду, которая препятствует чрезмерным и неэффективным инвестициям в работу, продвигая политику отключения, специальные учебные мероприятия и консультативные вмешательства».
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