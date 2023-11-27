Трудоголики на самом деле не любят свою работу - врач-психиатр

«Негативное настроение, наблюдаемое у трудоголиков, может указывать на повышенный уровень ежедневного стресса, и это может быть причиной более высокого риска развития у этих людей выгорания и сердечно-сосудистых проблем. Более того, учитывая, что трудоголики часто занимают ответственные должности, их негативное настроение может легко повлиять на настроение коллег и сослуживцев. Это создает риск, который организациям следует серьезно рассмотреть, вмешиваясь, чтобы препятствовать поведению, способствующему трудоголизму», - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

«Утверждение о том, что люди, зависимые от работы, получают больше удовольствия от своей трудовой деятельности, не соответствует действительности; как раз наоборот, результаты, похоже, подтверждают, что, как и при других формах поведенческой и наркозависимости, первоначальная эйфория сменяется негативным эмоциональным состоянием, которое охватывает человека даже во время работы», - комментирует исследование Каштанов.

«Необходимо создать среду, которая препятствует чрезмерным и неэффективным инвестициям в работу, продвигая политику отключения, специальные учебные мероприятия и консультативные вмешательства».

Некоторые исследования показали, что трудоголики обычно испытывают чувство плохого самочувствия, часто сопровождающееся негативными эмоциями, такими как враждебность, тревога и вина, когда они не могут работать так много, как им хотелось бы.Однако новое исследование показало, что настроение трудоголиков – людей, страдающих от трудовой зависимости – в среднем хуже, чем у других, даже когда они занимаются тем видом деятельности, которым они больше всего увлечены: своей работой.Чтобы выяснить, как наркоманы чувствуют себя во время работы, исследователи провела психологический тест на 139 штатных работниках. Затем они проанализировали настроение этих работников в течение дня с помощью приложения на своих телефонах.Собранные данные показывают, что у большинства трудоголиков настроение в среднем хуже, чем у остальных.Кроме того, они обнаружили, что у трудоголиков гораздо более стабильно негативное настроение в течение дня, независимо от внешних факторов.Этот элемент может возникнуть из-за неспособности трудоголика умерить вложения в работу, что приводит к значительному уменьшению переживаний отсоединения и восстановления, а также к параллельной консолидации негативного аффективного тона.Результаты также показывают, что женщины более уязвимы к трудоголизму, чем мужчины, что, как ожидает команда, является результатом гендерных ожиданий, все еще глубоко укоренившихся в нашей культуре.Они считают, что трудоголизм опасен и в некоторых случаях может даже привести к смерти.Организации должны посылать работникам четкие сигналы по этому вопросу и избегать создания климата, при котором работа в нерабочее время и в выходные дни считается нормой.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы.

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