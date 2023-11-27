«Мы знаем, что употребление в течение недели 30 фруктов и овощей, 30 разных, может помочь улучшить наше здоровье», - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.

«Это легко доступно, но при этом великолепно. В нем есть химическое вещество под названием сульфорафан, и было доказано, что он является антиоксидантом и противовоспалительным средством. И через несколько часов после употребления брокколи вы обнаружите, что эти уровни в вашей крови повышаются, и они помогают нашей иммунной защите».

«Например, витамин А полезен для глаз, он нужен вам для снижения риска катаракты, возрастной дегенерации желтого пятна и ухудшения зрения по мере того, как мы становимся старше».

Физические упражнения для продления жизни

"Это может повысить риск заболеваний, инвалидности и даже смерти. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать виды физической активности, которые помогут вам сохранить здоровье и подвижность", - утверждает врач-диетолог.

Вес и курение

«Ожирение — с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 — является фактором риска ранней смерти и сокращает ожидаемую продолжительность активной жизни».

Хотя отчасти продолжительность жизни связана с генетикой, доктор рассказывает о важности употребления фруктов и овощей.Но на просьбу выбрать один фрукт или овощ, которые могли бы помочь человеку прожить дольше, врач назвала выбрала брокколи.Сульфорафан также известен как соединение, борющееся с раком. Исследования связали его со снижением риска рака простаты, рака молочной железы, рака кишечника и рака полости рта.и другие питательные вещества.Несколько исследований также показали, что брокколи может поддерживать здоровье сердца различными способами. Повышенный уровень «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но брокколи может сыграть роль в улучшении этих показателей.Значительное снижение уровня триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП и повышение уровня «хорошего» холестерина ЛПВП у людей, принимавших порошкообразные ростки брокколи.особенно важны для увеличения продолжительности активной жизни, то есть жизни без болезней и физических и умственных/мыслительных нарушений.Естественные изменения в организме с возрастом могут привести к постепенной потере мышечной массы, снижению энергии и боли в суставах. Эти изменения могут вызвать соблазн меньше двигаться и больше сидеть.Еще один верный способ повысить свои шансы на более долгую и здоровую жизнь —– еще один путь к более долгой и здоровой жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья.

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