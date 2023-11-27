Врач: брокколи помогает увеличить продолжительность жизни – "легко и доступно"
Есть несколько простых вещей, которые мы все можем сделать, чтобы попытаться увеличить продолжительность нашей жизни.
Хотя отчасти продолжительность жизни связана с генетикой, доктор рассказывает о важности употребления фруктов и овощей.
«Мы знаем, что употребление в течение недели 30 фруктов и овощей, 30 разных, может помочь улучшить наше здоровье», - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.
Но на просьбу выбрать один фрукт или овощ, которые могли бы помочь человеку прожить дольше, врач назвала выбрала брокколи.
«Это легко доступно, но при этом великолепно. В нем есть химическое вещество под названием сульфорафан, и было доказано, что он является антиоксидантом и противовоспалительным средством. И через несколько часов после употребления брокколи вы обнаружите, что эти уровни в вашей крови повышаются, и они помогают нашей иммунной защите».
Сульфорафан также известен как соединение, борющееся с раком. Исследования связали его со снижением риска рака простаты, рака молочной железы, рака кишечника и рака полости рта.
Брокколи также содержит витамин С, витамин А, витамин К и другие питательные вещества.
«Например, витамин А полезен для глаз, он нужен вам для снижения риска катаракты, возрастной дегенерации желтого пятна и ухудшения зрения по мере того, как мы становимся старше».
Несколько исследований также показали, что брокколи может поддерживать здоровье сердца различными способами. Повышенный уровень «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но брокколи может сыграть роль в улучшении этих показателей.
Значительное снижение уровня триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП и повышение уровня «хорошего» холестерина ЛПВП у людей, принимавших порошкообразные ростки брокколи.
Физические упражнения для продления жизни
Физические упражнения особенно важны для увеличения продолжительности активной жизни, то есть жизни без болезней и физических и умственных/мыслительных нарушений.
Естественные изменения в организме с возрастом могут привести к постепенной потере мышечной массы, снижению энергии и боли в суставах. Эти изменения могут вызвать соблазн меньше двигаться и больше сидеть.
"Это может повысить риск заболеваний, инвалидности и даже смерти. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать виды физической активности, которые помогут вам сохранить здоровье и подвижность", - утверждает врач-диетолог.
Вес и курение
Еще один верный способ повысить свои шансы на более долгую и здоровую жизнь — сбросить лишний вес.
«Ожирение — с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 — является фактором риска ранней смерти и сокращает ожидаемую продолжительность активной жизни».
Отказ от курения – еще один путь к более долгой и здоровой жизни.
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