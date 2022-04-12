Нутрициолог рассказала о пользе ферментированных продуктов

«К ферментированным продуктам относят кимчи, комбучу (чайный гриб), квашеную капусту, мисо, кефир. Все они содержат полезные для кишечника микроорганизмы», — поясняет специалист.

Что можно отнести к ферментированным продуктам? В первую очередь, квашенные. Процесс квашения делает простые овощи и фрукты чрезвычайно полезными, меняя их состав. Такие продукты отлично оздоравливают микрофлору кишечника.О пользе квашеной капусты мы знаем с детства. В ней идеально уживаются пробиотики и пребиотики — полезные бактерии и пищевые волокна, которые нужны для работы кишечника.Стакан йогурта и кефира также многие любят выпить на ночь, считая едва ли не лекарством. Доля истины в этом есть. Йогуртовые бактерии богаты полезными веществами, которые помогают «взбодрить» нашу кишечную микрофлору. А еще полезнее — обычный кефир! Полезных микроорганизмов в нем в несколько раз больше.Чайный гриб или комбуча также отлично укрепляет иммунитет, нормализует обменные процессы, служит дополнительным источником антиоксидантов. Такое простое средство помогает замедлить старение, защитить от рака и воспалительных процессов.В последнее время популярными становятся ферментированные продукты сои, пришедшие к нам из японской кухни. Хорошая альтернатива для тех, кто ищет, чем заменить мясо. Во время ферментации соевые продукты высвобождают аминокислоты, которые жизненно необходимы нам для целого ряда биологических процессов.