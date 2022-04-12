Нутрициолог рассказала о пользе ферментированных продуктов
Нутрициолог Татьяна Евстигнеева объяснила, почему полезно добавлять в рацион ферментированные продукты.
Что можно отнести к ферментированным продуктам? В первую очередь, квашенные. Процесс квашения делает простые овощи и фрукты чрезвычайно полезными, меняя их состав. Такие продукты отлично оздоравливают микрофлору кишечника.
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«К ферментированным продуктам относят кимчи, комбучу (чайный гриб), квашеную капусту, мисо, кефир. Все они содержат полезные для кишечника микроорганизмы», — поясняет специалист.⠀
О пользе квашеной капусты мы знаем с детства. В ней идеально уживаются пробиотики и пребиотики — полезные бактерии и пищевые волокна, которые нужны для работы кишечника.
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Стакан йогурта и кефира также многие любят выпить на ночь, считая едва ли не лекарством. Доля истины в этом есть. Йогуртовые бактерии богаты полезными веществами, которые помогают «взбодрить» нашу кишечную микрофлору. А еще полезнее — обычный кефир! Полезных микроорганизмов в нем в несколько раз больше.
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Чайный гриб или комбуча также отлично укрепляет иммунитет, нормализует обменные процессы, служит дополнительным источником антиоксидантов. Такое простое средство помогает замедлить старение, защитить от рака и воспалительных процессов.
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В последнее время популярными становятся ферментированные продукты сои, пришедшие к нам из японской кухни. Хорошая альтернатива для тех, кто ищет, чем заменить мясо. Во время ферментации соевые продукты высвобождают аминокислоты, которые жизненно необходимы нам для целого ряда биологических процессов.
Татьяна Евстигнеева
ЗОЖ
Нутрициолог, диетолог
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