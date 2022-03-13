Почему важно иметь здоровый кишечник: 5 простых способов добиться этого
От активности иммунной системы до здоровья мозга, – состояние кишечника оказывает очень серьезное влияние на работу организма.
Многие исследования подтверждают существенное влияние, которое оказывает кишечник на организм. Способность организма бороться с болезнями, выводить токсины, поддерживать психологическую стабильность и устойчивость к стрессу в значительной степени зависят от того, насколько здоровой является кишечная микрофлора. Объясняя, почему важно иметь здоровый кишечник, врачи поясняют, что его микробиом – скопление бактерий, вирусов, грибков и паразитов – должен быть сбалансированным. Добиться этого помогают в том числе достаточно простые способы.
Употреблять волокнистые продукты. Пищевые волокна (она же клетчатка) служат пищей полезным кишечным бактериям, способствуют хорошему общему пищеварению, помогают предотвратить запоры и другие желудочно-кишечные проблемы.
- Совет экспертов: делайте упор на растительную пищуЮ употребляйте разнообразные продукты – это активизирует кишечный микробиом.
Употреблять продукты, богатые полифенолами. Полифенолы – это растительные соединения, с которыми связывают многие полезные для здоровья эффекты, от уменьшения воспаления до увеличения количества полезных бактерий в микробиоме. Полифенольные соединения можно найти в темном шоколаде, красном вине, зеленом чае, чернике и миндале.
Поддерживать физическую активность. Упражнения и общая физическая активность способствуют росту бактерий, называемых бутиратом. Бутират может помочь восстановить слизистую оболочку кишечника, уменьшить воспаление, улучшает защиту организма от воспалительных заболеваний кишечника и резистентности к инсулину, диабета.
Принимать пробиотики. Исследования показали, что пробиотики улучшают микробиом кишечника несколькими способами – благодаря им увеличивается масса полезных бактерий, укрепляется слизистая оболочка кишечника, что повышает и функции иммунной системы. Пищевые источники пробиотиков – это натуральный йогурт, квашеная капуста, маринованные огурцы (без уксуса), мягкие сорта сыров, кефир.
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