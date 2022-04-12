Банан какого цвета наиболее полезен
Все мы знаем, что существует несколько стадий созревания банана от зелёного и только начинающего желтеть, до очень спелого, покрывающегося чёрными крапинками. Но на какой стадии банан является наиболее полезным для здоровья?
Зелёный банан
Ещё незрелый зелёный банан содержит в 20 раз больше устойчивых волокон, чем зрелый. Эта форма волокон, которые наш организм расщепляет хуже всего, так что они проходят сразу в кишечник. Подобное замедляет скорость конвертации углеводов из этого фрукта в глюкозу, то есть интенсивность повышения уровня сахара в крови. К примеру, зелёный банан имеет гликемический индекс 35, а спелый - 58. Так что зелёный банан полезен для тех, у кого есть проблемы с сахаром, а также для обретения «хороших» бактерий.
Жёлтый банан
При созревании волокна в банане конвертируются в сахар от 3,2 г на 100г в зеленом до 12 г на 100г в желтом. Это отличный источник быстрой энергии для спортсменов, поэтому зрелым бананом хорошо восстанавливать силы после тренировок. В банане содержатся такие компоненты, как каротиноиды, которые предотвращают рак и укрепляют здоровье зрения. И они становятся более биодоступными для организма по мере созревания банана.
Жёлтый с коричневыми крапинками
Уже очень зрелый банан содержит ещё больше волокон, быстро конвертирующихся в сахар. Также в этом банане есть субстанция под названием фактор некроза опухоли, сражающаяся с аномальными клетками и усиливающая иммунитет. Что до полностью коричневого банана, кто он производит газ этилен - натуральный компонент который регулирует процессы зрелости. Это великолепный источник сладости от природы, и неслучайно перезрелые бананы считаются самым сладкими. Однако он теряет множество своих питательных ценностей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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