Половина мужчин против мужских контрацептивов
Почти половина представителей сильного пола заявили, что не будут использовать мужские пероральные контрацептивы, если они станут доступны. Таковы итоги социологического опроса британской сети аптек Lloyds Pharmacy.
В последние годы появились многочисленные призывы к ученым разработать мужскую версию таблеток для контрацепции, и британские учёные даже начали испытывать гель с контрацептивами в 2019 году. Особенно часто о необходимости таких лекарств заявляли женщины, Правда, при этом они добавляли, что не будут верить мужчинам, которые уверяют, что пьют эти таблетки.
И вот в ходе опроса 1 000 мужчин, проведенного в Великобритании, только 42% заявили, что с готовностью будут принимать данные лекарственные средства. Статистика показывает, что каждая третья представительница прекрасного пола принимает таблетки контрацептивы, предотвращающие овуляцию. Это самая популярная разновидность предохранения среди женщин. Хотя данные таблетки связаны с целым рядом побочных эффектов, начиная от прибавки в весе и заканчивая расстройствами кожи, тромбами, а также повышенным риском рака груди.
Единственным по-настоящему мужским контрацептивом сейчас является только презерватив. В некоторых самых крайних случаях мужчины могут пройти через вазэктомию, при которой перевязываются или перерезаются особые трубки, переносящие сперматозоиды из яичек в ствол полового члена. Над мужскими оральными контрацептивами сейчас работают учёные из Университета Манчестера. В них применяется гормон, которые выключает производство сперматозоидов в яичках. Некоторые результаты должны быть оглашены в следующем году. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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