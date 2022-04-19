Можно ли гипертоникам есть соль
Сложно представить суп или второе блюдо совсем без соли, но миллионы россиян, страдающих от гипертонии, должны по максимуму ограничить употребление этого пищевого продукта. Терапевт Зандан Доржиев рассказал, насколько строго нужно относиться к содержанию соли в рационе.
Поваренная соль в определенном объеме - один из триггеров повышения артериального давления. Дело в том, что в состав соли входит натрий, который обладает способностью увеличивать давление за счет задержания воды в организме. Вместе с этим вырастает нагрузка на всю сердечно-сосудистую систему. Соль повышает нагрузку и на почки, и это опять провоцирует скачок давления. Гипертония - самый значительный единичный фактор риска инсульта, также эта патология приводит к инфарктам и другим серьезным проблемам. Поэтому гипертоникам нужно строго следить за количеством соли в рационе.
Увы, это касается и так любимых россиянами соленьев, которыми все мы запасаемся на зиму. При гипертонии (особенно тяжелой), употреблять их нельзя ни в коем случае. В целом, при тяжелой стадии гипертонии вообще показана бессолевая диета, когда солить нельзя ничего. Правда, длительно на таком питании находится нельзя, так как это грозит нарушением электролитного баланса. Как только болезнь вошла под контроль, можно вернуть соль в рацион, но в количестве не более 3-5 г в день, в зависимости от веса человека.
Пробуйте другие специи, они в некоторых случаях отлично усиливают вкус различных блюд вместо соли. К примеру, корица справляется с этой задачей превосходно, известны и вкусовые качества куркумы либо клюквы. Лучше приготовлять для себя пищу совершенно без соли, а потом слегка ее подсаливать, исходя из разрешенного вам суточного объема соли. Но не забывайте, что натрий уже содержится в некоторых магазинных продуктах, включая молоко, сливочное масло, консервы, сыр, оливки и т.д. Поэтому читайте информацию на упаковках и делайте подсчеты общего количества соли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Зандан Доржиев
ЗОЖ
штатный врач-терапевт городской поликлиники №3 Магадана
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