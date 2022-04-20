Домашняя аптечка из эфирных масел: что в нее положить?

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эфирные масла

Нутрициолог Анна Полякова рассказала, какие эфирные масла обязательно должны быть в домашней аптечке и вместо каких лекарств их можно использовать.

Семейная аптечка есть почти в каждом доме. Но чем ее наполнить, каждый решает сам. Чаще всего это привычные лекарственные препараты из обычной аптеки.

Эксперт предлагает заменить их на более природную и натуральную альтернативу — эфирные ароматические масла.

«Несколько качественных натуральных эфирных масел способны решить большинство проблем со здоровьем, как у детей, так и у взрослых. Кашель, ушная, зубная, головная боль, температура, проблемы с ЖКТ — эти и другие проблемы легко решаются с помощью эфирных масел», — утверждает специалист.

Эксперт отмечает, что ароматерапия также поможет выровнять эмоциональное состояние членов семьи, наполнить дом особенной атмосферой. Итак, какие же масла положить в аптечку?
  • Масло лимона — антиоксидант, очищает и освежает, поддерживает работу печени и почек. 
  • Масло перечной мяты — бодрит, снимает напряжение, поддерживает дыхание и пищеварение.
  • Масло орегано — очищение, антиоксидант, гормональная система.
  • Масло лаванды — расслабляет, успокаивает, заживляет раны.
  • Масло чайного дерева — антисептик, очищение, здоровье кожи.
  • Масло ладана — защита от воспалений, поддержка иммунитета, хорошее настроение.

Учитывая минимальный расход эфирных масел, пользоваться ими гораздо выгоднее и дешевле, чем постоянно тратить семейный бюджет на горы лекарств. Нутрициолог отмечает, что ароматические масла должны быть настоящими. Иначе эффекта от них ждать не стоит.
Анна Полякова
Анна Полякова
ЗОЖ
Аллерголог, нутрициолог
Теги : Анна Полякова, эфирные масла, ароматерапия