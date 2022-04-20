Домашняя аптечка из эфирных масел: что в нее положить?

«Несколько качественных натуральных эфирных масел способны решить большинство проблем со здоровьем, как у детей, так и у взрослых. Кашель, ушная, зубная, головная боль, температура, проблемы с ЖКТ — эти и другие проблемы легко решаются с помощью эфирных масел», — утверждает специалист.

Масло лимона — антиоксидант, очищает и освежает, поддерживает работу печени и почек.

Масло перечной мяты — бодрит, снимает напряжение, поддерживает дыхание и пищеварение.

Масло орегано — очищение, антиоксидант, гормональная система.

Масло лаванды — расслабляет, успокаивает, заживляет раны.

Масло чайного дерева — антисептик, очищение, здоровье кожи.

Масло ладана — защита от воспалений, поддержка иммунитета, хорошее настроение.

Семейная аптечка есть почти в каждом доме. Но чем ее наполнить, каждый решает сам. Чаще всего это привычные лекарственные препараты из обычной аптеки.Эксперт предлагает заменить их на более природную и натуральную альтернативу — эфирные ароматические масла.Эксперт отмечает, что ароматерапия также поможет выровнять эмоциональное состояние членов семьи, наполнить дом особенной атмосферой. Итак, какие же масла положить в аптечку?Учитывая минимальный расход эфирных масел, пользоваться ими гораздо выгоднее и дешевле, чем постоянно тратить семейный бюджет на горы лекарств. Нутрициолог отмечает, что ароматические масла должны быть настоящими. Иначе эффекта от них ждать не стоит.