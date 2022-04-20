Электрические палочки для еды позволят уменьшить уровень соли
Если вам необходимо сократить количество соли в рационе, то данная новость для вас. Японские ученые разработали электрические палочки для еды, которые передают ионы соли от пищи в рот для того, чтобы усилить ощущение солёности блюда.
Хорошо известно, что при некоторых распространённых патологиях вроде повышенного артериального давления необходимо по максимуму сократить количество соли в рационе. Но многим людям сделать это тяжело, поскольку отсутствие соли в том или ином блюде делает его абсолютно невкусным, как признаются сами пациенты. Касается ли это фастфуда или домашней кухни, если человек не добавляет ни крупицы соли, вкус кажется ему пресным и даже неприятным. И вот теперь ученые из Meiji University в Японии придумали метод, который позволит многим людям продолжить наслаждаться солёным привкусом, при этом значительно уменьшив уровень соли в пище.
Это электронные палочки для пищи, которые передают ионы соли в полость рта посредством специального браслета. Таким образом во рту появляется привкус солёности. Эти палочки усиливают вкус за счет электрической стимуляции и миникомпьютера, переносимого на запястье. Девайс применяет слабое электрическое поле для передачи ионов соли от пищи через палочки в рот, где и возникает солёный привкус.
В результате, уровень солености того или иного блюда может увеличится в полтора раза, как показали эксперименты. Эти палочки будут особенно популярны в Японии, где в традиционной кухне соль используется весьма активно. Среднестатистический японец потребляет по 10 г соли в день, что в два раза больше рекомендуемой Всемирной организации здравоохранения дозы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Meiji University
ЗОЖ
престижный частный университет, расположенный в районе Отяномидзу столицы Японии Токио
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