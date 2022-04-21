Почему беременным нужна средиземноморская диета
Следование средиземноморской диеты в период беременности сокращает риск преэклампсии на 20%. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса.
Будущие мамы, которые следуют средиземноморской диете, на 20% реже сталкиваются с опасным повышением артериального давления в период беременности или преэклампсией. Американские исследователи изучали пищевые предпочтения более 8 500 беременных на протяжении двух десятков лет. Те женщины, которые активно налегали на фрукты, овощи, цельнозерновые, оливковое масло и рыбу, более чем на 20% реже сталкивались с опасным осложнением.
Преэклампсия отмечается в период беременности, по статистике, у 5% женщин. Она провоцирует резкие скачки артериального давления, подвергающие мать и её будущего ребёнка опасности. Полученные выводы являются весьма значительными, поскольку сейчас в распоряжении медицины существует всего несколько видов интервенций, позволяющих в период беременности уменьшить риск преэклампсии.
Средиземноморская диета включает большое количество фруктов, овощей, хлеба и других злаков. Оливковое масло является основным источником жира, а молочные продукты, яйца и мясо употребляются в небольших количествах. Предыдущие исследования связывали эту диету с сокращением риска болезней сердца, инфарктов, инсультов и диабета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
ЗОЖ
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор
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