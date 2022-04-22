Массаж: роскошь или необходимый элемент здорового образа жизни?





«Большинство заболеваний начинаются с того, что органы недополучают необходимое количество питательных веществ. Еще больше заболеваний основаны на том, что токсины задерживаются в органах и отравляют наш организм. Чтобы избежать данных проблем, нужно регулярно ходить на массаж», — говорит специалист.

Те, кто уже ввел массаж в постоянную практику, знают, насколько благотворно он влияет не только на общее самочувствие, но и на настроение.Эксперт утверждает, что качественный массаж — не менее важная составляющая здорового образа жизни, чем витамины, минералы и правильное питание.Существует много разных массажных техник. Одна из самых популярных — лимфодренажная. Не сложно догадаться, что такой массаж активизирует движение лимфы.Лимфа отвечает в нашем теле за сбор и утилизацию токсинов. Специальная массажная техника помогает лимфотоку двигаться быстрее и не застаиваться. В результате организм очищается быстрее.Также массаж — это лучшее средство от мышечного напряжения после тяжелой спортивной тренировки или длительной физической работы на ногах. Эмоциональное состояние после массажа, как правило, тоже улучшается, наступает глубокое расслабление.