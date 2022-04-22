Массаж: роскошь или необходимый элемент здорового образа жизни?
Дерматолог-косметолог Анна Григорьева рассказала, какие виды массажных техник наиболее эффективны и какие проблемы с их помощью можно решить.
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Те, кто уже ввел массаж в постоянную практику, знают, насколько благотворно он влияет не только на общее самочувствие, но и на настроение.
Эксперт утверждает, что качественный массаж — не менее важная составляющая здорового образа жизни, чем витамины, минералы и правильное питание.
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«Большинство заболеваний начинаются с того, что органы недополучают необходимое количество питательных веществ. Еще больше заболеваний основаны на том, что токсины задерживаются в органах и отравляют наш организм. Чтобы избежать данных проблем, нужно регулярно ходить на массаж», — говорит специалист.⠀
Существует много разных массажных техник. Одна из самых популярных — лимфодренажная. Не сложно догадаться, что такой массаж активизирует движение лимфы.
Лимфа отвечает в нашем теле за сбор и утилизацию токсинов. Специальная массажная техника помогает лимфотоку двигаться быстрее и не застаиваться. В результате организм очищается быстрее.
Также массаж — это лучшее средство от мышечного напряжения после тяжелой спортивной тренировки или длительной физической работы на ногах. Эмоциональное состояние после массажа, как правило, тоже улучшается, наступает глубокое расслабление.
Анна Григорьева
ЗОЖ
Дерматолог, косметолог
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