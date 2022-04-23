Натуральные средства против бессонницы
Проблемы со сном серьезно влияют на качество жизни и на здоровье в целом. Прежде чем обращаться за снотворными, имеющими массу побочных эффектов, можно попробовать некоторые натуральные средства.
Теплое молоко
Да, чашка теплого молока может помочь заснуть. Принято считать, что молоко содержит два вещества, которые связаны со сном и расслаблением: гормон мелатонин и аминокислоту триптофан. Но исследователи говорят, что количество триптофана, присутствующего в стакане молока, слишком мало, чтобы ощутить снотворный эффект. Хотя стакан теплого молока не может напрямую вызвать сон, он провоцирует приятные воспоминания о маме, доме и детстве, которые могут помочь расслабиться и лучше спать.
Ромашковый чай
На протяжении веков ромашковый чай использовался как расслабляющее средство. Он может помочь уменьшить мышечное напряжение, успокоить пищеварение и снять тревожность — все это погружает в сон. Используйте два или три чайных пакетика, чтобы получить полный эффект. Выпейте этот чай после ужина, но не перед сном, иначе этот чай разбудит вас посреди ночи и отправит в туалет.
Горячая ванна с лавандовым маслом
По словам некоторых экспертов, горячая ванна с лавандовым маслом перед сном поможет расслабить тело и разум, а также улучшить сон. Исследование 2016 года, опубликованное в журнале Explore, также показало, что вдыхание пластыря с ароматом лаванды перед сном может улучшить ночной сон и повысить дневную энергию. Некоторые исследования, проведенные на женщинах среднего возраста и больных сердечными заболеваниями, также демонстрировали, что лаванда повышает качество сна. Исследователи связывают это с расслабляющим действием лаванды на организм.
Медитация
Техники медитации могут творить чудеса с теми, у кого проблемы со сном. Исследования показали, что медитация может увеличить время сна, улучшить его качество и облегчить засыпание. И нет ничего плохого в том, чтобы попробовать, поскольку медитация не имеет связанных рисков или побочных эффектов. Итак, если вы хотите хорошо выспаться, выключите всю электронику за 30 минут до сна и спокойно посидите, сосредоточившись на тихой музыке или глубоком дыхании. Если вы часто просыпаетесь среди ночи, эксперты советуют практиковать 10-15-минутную сессию медитации, чтобы снова заснуть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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