Пробежка защитит диетеров от искушений
Если вы соблюдаете диету и вдруг неожиданно сильно захотели пиццу или гамбургер, вместо этого отправляетесь на пробежку. Исследователи из Университета Вашингтона уверены, что она снизит аппетит.
Скорее всего, физические нагрузки - это последнее, чем хочется заниматься при голодных спазмах, находясь на строгой диете. Но интенсивная пробежка, как уверяют ученые из Вашингтона, позволяет преодолеть тягу к так называемым «пустым» калориям, которая возникает из-за ограничений в питании. В ходе экспериментов на грызунах учёные обнаружили, что интенсивная физическая активность подавляла их желание налегать на пищу с высокой степенью жирности после месяца ограничительной диеты.
Во время высокоинтенсивных физических нагрузок в нашем организме происходят гормональные изменения, которые в короткой перспективе оказывают подавляющее аппетит воздействие. Исследователи утверждают, что физические нагрузки помогут людям сопротивляться искушению употреблять жирную пищу, особенно если они находятся на диете, которая требует изрядных ограничений. Человечеству свойственно искать какую-то волшебную таблетку, позволяющую разом достичь всех желаемых целей. Вполне возможно, что именно физические нагрузки, доступные почти каждому, и могут стать этой пилюлей.
Ожирение является растущей проблемой для жителей России, и уже очень скоро количество жертв ожирение в нашей стране перевалит за 25% от всего населения. А в США их число уже достигло 50%. Последние по времени эксперименты продемонстрировали феномен физических нагрузок. Известно, что чем больше человек отказывает себе в той или иной пище, тем сильнее он её хочет, и преодолеть эту тягу порой бывает крайне нелегко. Теперь назван способ сделать это. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
ЗОЖ
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури
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