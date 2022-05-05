Гастроэнтеролог рассказала о пользе облепихового масла

«Ценные вещества, содержащиеся в масле облепихи обыкновенной, играют важную роль в правильном функционировании человеческого организма и придают коже красивый и здоровый вид. Соотношение омега-3 и омега-6 составляет 1:1! Облепиховое масло содержит около 190 биоактивных веществ», — говорит эксперт.

Все гениальное просто. Природа уже давно создала для нас массу эффективных средств, которые могут и иммунитет укрепить, и многие патологии профилактировать. Нужно только знать, брать и пользоваться.Облепиховое масло — настоящий кладезь нутриентов и витаминов: жирные кислоты, витамины A, C, D, E, F, K, P, группы B, фруктовые кислоты, цинк, железо, кальций, селен, медь и около 18 аминокислот.Благодаря такому богатейшему составу, облепиховое масло является мощным антиоксидантом, замедляет процессы старения. Также его можно использовать для заживления ран, лечения экземы и псориаза.Масло облепихи — отличная поддержка для иммунной системы, помощник для сердца, его применяют для профилактики атеросклероза.Благодаря высокому содержанию флавоноидом, облепиховое масло сокращает риск злокачественных опухолей, помогает восстановиться после химиотерапии или других серьезных патологий.