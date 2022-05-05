Гастроэнтеролог рассказала о пользе облепихового масла
Врач-гастроэнтеролог Алина Еникеева рассказала о доступном средстве с множеством положительных качеств. Чем полезно облепиховое масло?
Все гениальное просто. Природа уже давно создала для нас массу эффективных средств, которые могут и иммунитет укрепить, и многие патологии профилактировать. Нужно только знать, брать и пользоваться.
«Ценные вещества, содержащиеся в масле облепихи обыкновенной, играют важную роль в правильном функционировании человеческого организма и придают коже красивый и здоровый вид. Соотношение омега-3 и омега-6 составляет 1:1! Облепиховое масло содержит около 190 биоактивных веществ», — говорит эксперт.
Облепиховое масло — настоящий кладезь нутриентов и витаминов: жирные кислоты, витамины A, C, D, E, F, K, P, группы B, фруктовые кислоты, цинк, железо, кальций, селен, медь и около 18 аминокислот.
Благодаря такому богатейшему составу, облепиховое масло является мощным антиоксидантом, замедляет процессы старения. Также его можно использовать для заживления ран, лечения экземы и псориаза.
Масло облепихи — отличная поддержка для иммунной системы, помощник для сердца, его применяют для профилактики атеросклероза.
Благодаря высокому содержанию флавоноидом, облепиховое масло сокращает риск злокачественных опухолей, помогает восстановиться после химиотерапии или других серьезных патологий.
Алина Еникеева
ЗОЖ
Врач-гастроэнтеролог
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