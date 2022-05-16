Полчашки черники в день защитят от деменции
Употребление полчашки черники каждый день после 50 лет обеспечивает профилактику старческого слабоумия. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Цинциннати.
Употребление всего полчашки черники ежедневно после 50 лет может обеспечить профилактику деменции, как показало исследование американских ученых, в котором приняли участие 33 взрослых с ожирением. У всех наблюдалось умеренное снижение памяти. Оказалось, что употреблявшие ягоды в течении трёх месяцев существенно улучшили свою память, по сравнению с теми, кто их не потреблял.
Исследователи предполагают, что ягоды черники оказывают защитное воздействие, поскольку содержат антоцианины - разновидность флавоноидов, снижающих уровень воспалений. Но довольно сложно определить, сама ли черника приводит к этому улучшению, поскольку исследование было наблюдательным. А значит, оно не может указать на существование чёткой причинно-следственной связи. Нельзя исключить, что какие-то другие факторы объясняли выявленную закономерность.
Кроме того, в исследовании приняли участие слишком мало людей для того, чтобы приходить к каким-то конкретным выводам. У всех добровольцев имелся преддиабет, то есть их организм начал демонстрировать резистентность к инсулину. Это также один из важнейших факторов риска старческого слабоумия. На период исследования все участники прекратили употреблять ягоды и фрукты, а затем половине добровольцев выдавали пакеты с экстрактом черники в эквиваленте полчашки ягод в сутки. Вторая половина получала точно такие же на вид пакетики для смешивания с водой, в которых не было действующих веществ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Цинциннати
ЗОЖ
государственное высшее учебное заведение в США. UC начал свою академическую деятельность в 1819 году. Университетский кампус городского типа расположен в пределах Цинциннатей.
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