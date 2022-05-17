Как изменить питание для удаления жира с живота
Внесите эти изменения в свой стиль питания, если вы хотите избавиться от лишнего веса на боках и животе. Кстати, сделать подобное очень сложно.
Ограничьте потребление сахара
Избыточное потребление сахара приводит к накоплению нежелательного жира на животе, особенно с возрастом. Считается, что одним из лучших способов избавиться от жира на животе является сокращение потребления сахара. Исследования показали, что сахар – главная причина набора жира на боках и животе.
Получите все калории перед ужином
Большинство людей склонны игнорировать количество калорий, которые они съедают ночью. Инсулин - гормон, который переносит глюкозу, созданную в результате пищеварения, в ваши клетки для использования в качестве энергии - более эффективен в начале дня, поскольку тело быстрее перерабатывает пищу. Более того, поскольку уровень инсулина снижается в течение дня, солидный прием пищи в конце дня повышает вероятность накопления жира в области живота.
Считайте калории
Отслеживание калорий в пожилом возрасте так же важно, как и в молодости. Тем, кто пытается избавиться от упрямого жира на животе, лучше знать, что нужно вашему телу, и следить за потреблением калорий. Когда вы знаете текущее потребление калорий, вам будет легче узнать, потребляете ли вы слишком много калорий, поскольку они способствуют накоплению избыточного жира.
Здоровый завтрак
Старое и доброе правило – нельзя пропускать завтраки. Эксперты говорят, что завтрак - это топливо, необходимое телу для работы в течение дня. Наполните свой завтрак всеми необходимыми питательными веществами, чтобы получить максимальную отдачу.
Больше цельных продуктов
Рафинированные углеводы, стабилизаторы — вот лишь некоторые из многих примеров обработанной пищи, которая вредна для вас. Цельные продукты, с другой стороны, очень полезны. Важно ограничить употребление обработанных пищевых продуктов и заменить их цельными, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Цельные продукты, такие как ягоды, листовая зелень, овсянка, постный белок и миндаль, могут помочь вам сжечь больше жира на животе в долгосрочной перспективе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
ЗОЖ
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий