Солнечные очки побуждают людей чаще строить глазки
Любители солнечных очков чаще глазеют на представителей противоположного пола и строят им глазки. К такому удивительному выводу пришли исследователи из канадского Университета британской Колумбии.
Многие регионы России уже столкнулись с очень тёплой и солнечной погодой, так что ношение солнцезащитных очков становится более чем актуальным. И вот теперь ученые из Канады выяснили, что эти очки упрощают для людей возможность не только строить глазки, но и глазеть на представителей противоположного пола, вызывающих у них сексуальной интерес. Естественно, что делать это проще, когда ваших глаз со стороны не видно, и непонятно, куда именно вы смотрите.
В ходе исследования его авторы решили выяснить, как солнцезащитные очки воздействуют на наше явное и скрытое внимание. У людей существует способность переключать внимание на места и объекты, на которые они не смотрят напрямую. Это и есть скрытое внимание. К примеру, мы не будем смотреть прямо в автобусе на понравившуюся нам девушку, а начнём оценивать её так называемым боковым зрением, вроде бы внимательно читая какой-нибудь рекламный баннер рядом с ней.
И вот теперь установлено в ходе экспериментов с участием 56 студентов, что ношение солнцезащитных очков позволяет отказаться от данного маневра и от скрытого внимания переходить на явное. То есть люди прямо рассматривали объекты своего сексуального интереса или какие-то картинки, которые отображали нечто не совсем приличное. Солнцезащитные очки как бы снимали существующие преграды на пути к более яркому проявлению этого самого внимания. Причем это касалось и девушек, которые в открытую любовались молодыми людьми, также кажущимися им привлекательными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Британской Колумбии
ЗОЖ
один из самых известных университетов Канады, находится в городе Ванкувер. Университет учреждён в 1908 году актом провинциального законодательного собрания
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