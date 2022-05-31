Поможет ли йога при рассеянном склерозе
Количество случаев рассеянного склероза в мире продолжает увеличиваться, и учёные ищут различные способы борьбы с этим явлением. Индийские исследователи полагают, что помощь в терапии неврологического расстройства может оказать йога.
В индийском Национальном институте психического здоровья и неврологии запущены сразу два проекта по изучению эффективности и пользы йоги среди пациентов с рассеянным склерозом. Исследуется воздействие этой древней индийской практики на когнитивные процессы у данных больных. Пока в исследовании принимают участие 80 пациентов, которые продолжают традиционное лечение.
Однако для определения полезности того или иного метода терапии он должен какое-то время оставаться единственным. Именно поэтому авторы исследования планируют отобрать ещё 60 пациентов, которые будут получать только лекарства. Таким образом в одной группе будут проверять йогу и препараты, а в другой - лишь стандартное лечение.
Рассеянный склероз представляет собой неврологическое расстройство, вызывающее истончение миелиновой оболочки нервов, по которым проходят сигналы от мозга к разным частям тела. Это рождает проблемы с подвижностью, мышечную слабость, нарушения зрения и тому подобные расстройства. Рассеянный склероз делится на несколько типов, и порой его жертвы на поздних стадиях прочно усаживаются в инвалидную коляску, полностью теряя способность управлять своим телом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный институт психического здоровья и неврологии
ЗОЖ
многопрофильный институт по уходу за пациентами и академическим исследованиям в пограничной области психического здоровья и неврологии
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