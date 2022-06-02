Футбол защищает детей от депрессии
Командные виды спорта вроде футбола или баскетбола снижают риск развития тревожных расстройств и депрессий у детей, как установили учёные из Калифорнийского университета. А вот одиночные разновидности спорта вроде тенниса, напротив, увеличивают этот риск.
Американские учёные выяснили, что командные виды спорта очень полезны для психического развития детей, если сравнивать их с одиночными видами вроде тенниса. В исследовании приняли участие 11 000 детей и подростков в возрасте от 9 до 13 лет. Те из них, кто играл в футбол или баскетбол, на 20% реже страдали от депрессий, по сравнению с тем, кто спортом не занимался.
А вот дети, которые практиковали одиночные разновидности спорта вроде гимнастики, реслинга или тенниса, напротив, на 15% чаще сталкивались с тревожными расстройствами, по сравнению с теми, кто не тренировался. Исследователи утверждают, что командные виды спорта прекрасно поддерживают детскую и подростковую психику. Когда дети постоянно соприкасаются со своими ровесниками, это укрепляет их навыки социального общения и поддерживает чувство здорового соперничества, а вот индивидуальные виды спорта увеличивают уровень стресса, так как результат здесь зависит только от одного человека. Кроме того, такие тренировки также проходят в одиночестве, что не менее депрессивно.
Впрочем, авторы нынешнего исследования призывают своих коллег в дальнейшем изучать эту тему и установить, в какой именно степени индивидуальные виды спорта представляют проблему для психики детей и подростков, и при каких обстоятельствах. Вполне возможно, что режим тренировок среди таких детей нужно каким-то образом изменить, чтобы защитить их психику. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
ЗОЖ
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, СШ
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