Врач Бердникова: помогает ли гранатовый сок в защите от рака?

«Гранат полезен в борьбе с онкологическими болезнями, так как способствует гибели раковых клеток. Свойства гранатового сока в отношении борьбы с онкологическими патологиями связаны с эллаговой кислотой», - цитирует врача «Доктор Питер».

«Вдобавок гранатовый сок полезен гипертоникам, так как воздействует на сосуды и может снижать давление», - постулировала врач.

Бердникова заметила, что плоды граната и гранатовый сок являются признанными натуральным средством профилактики опухолевых заболеваний.Медик уточнила, что под влиянием эллаговой кислоты активируется процесс апоптоза, ведущего уничтожению злокачественных клеток. Бердникова подчеркнула, что способность гранатового сока тормозить аномальное деление раковых клеток (именно оно становится причиной развития опухоли) была подтверждена лабораторным путем.Также специалист добавила, что оздоровительным эффектом обладает исключительно натуральный свежевыжатый сок – магазинная продукция им похвастать не может.В свою очередь, натуральный сок граната, благодаря содержанию в нем вещества уролитин А, может, помимо прочего, проявлять антивозрастной эффект.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько нужно пить кофе, чтобы защитить почки от опасного повреждения.