Почему нужно спать вдвоём
Наука в очередной раз подтвердила, что взрослым партнёрам лучше спать в одной постели. Так повышается качество сна и уменьшается вероятность депрессии.
Даже если ваш партнер похрапывает, это не причина для того, чтобы спать раздельно. Исследователи установили, что привычка отдыхать по ночам в одной постели критически важна не только для здорового брака, но и для укрепления психики в целом. Те взрослые партнёры, которые спали в одной постели, получали огромное множество физиологических и психологических преимуществ, по сравнению с теми, кто предпочитал спать в разных постелях. И это несмотря на набирающий популярность тренд раздельного сна. Исследование проводилось учеными из Университета Аризоны.
Мода на раздельный сон появилась в последние годы, когда учёные стали говорить, что многие люди в постели ворочаются, толкаются, храпят, перетягивает на себя одеяло и тем самым невольно будят своих партнёров. А из-за этого к утру они просыпаются разбитыми и невыспавшимися. Кроме того, существует проблема и громкого сна, включая сопение и храп. Якобы партнёры, которые спали в разных постелях и в разных комнатах, наутро чувствовали себя лучше. Кроме того, привычка спать в разных комнатах усиливала интимный интерес супругов, когда они ходили по ночам друг к другу «в гости» для выполнения супружеского долга. Тем самым партнёров со стажем буквально побуждали спать по-отдельности.
И вот теперь американские учёные установили, что совместный сон не только является более качественным, но уменьшает риск депрессий, тревожных расстройств, стресса и усталости. Спящие вместе партнёры вырабатывают большую эмоциональную близость, ощущают большую безопасность собственных отношений, да и в целом уровень удовлетворения от жизни у них выше. Сами авторы исследования были удивлены, какое громадное преимущество имеют партнёры, которые спят в одной постели. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Аризоны
ЗОЖ
американское общественное научно-исследовательское высшее учебное заведение штата Аризона с собственным земельным участком в Тусоне
Оставить комментарий