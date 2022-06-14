Ребенка атаковала оса или пчела: что делать?

«Укус пчелы или осы может вызвать сильно выраженные аллергические реакции. Для людей с очень яркими проявлениями аллергии на укусы ос и пчёл — вплоть до угрозы развития анафилактического шока», — говорит эксперт.

Лето — время особенной активности насекомых. Не всегда нам удается найти с ними общий язык, и тогда возможны неприятные последствия для здоровья.Что же делать? Яд насекомого может вызвать аллергию. Чтобы ее предупредить, даем антигистаминный препарат.Осматриваем ранку. Если видно жало, аккуратно убираем его пинцетом. Обрабатываем пораженное место любым антисептиком. Подойдет йод, зеленка, медицинский спирт, перекись водорода.После этого накрываем ранку чистой тканью. Прикладываем пакет со льдом или замороженными продуктами. Холод поможет снять отек.Для детей-аллергиков этих мер недостаточно. Если у ребенка появились сильная отечность или одышка, вызываем скорую помощь.В будущем попытайтесь оградить ребенка от укусов. Осмотрите свой участок, если найдете осиные гнезда, удалите их.Не оставляйте сладости на столе, на открытых тарелках. Осы и пчелы чувствуют запах арбузов и дынь издалека.Приучите ребенка мыть руки после еды. Перемазанные соком арбуза ладони — отличная приманка для ос.Следите, чтобы дети носили головной убор, ведь насекомое может запутаться в волосах.От испуга ребенок начнет размахивать руками, а делать этого нельзя. Когда оса рядом, надо стоять спокойно. И она просто улетит.