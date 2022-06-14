Увлечение кофе неопасно для будущих мам
Исследователи из Университета Квинсленда доказали, что ежедневное употребление латте или чёрного кофе не увеличивает риски во время беременности. А это значит, что будущие мамы могут совершенно спокойно употреблять любимый напиток.
Кофе не повышает таких опасностей во время беременности, как выкидыши, преждевременные роды или даже мертворождения. Сегодня существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые гласят, что беременным необходимо употреблять не более 300 мг кофеина или две-три чашки в день. Однако этот совет основан на наблюдательных исследованиях, в ходе которых было довольно сложно определить, что именно представляет опасность для беременных - кофе, либо другие факторы риска вроде курения, неправильного питания или спиртных напитков.
И вот сейчас исследователи хотели выяснить, действительно ли кофе сам по себе увеличивает риск неблагоприятного исхода беременности, или это не так. Влияние употребления кофе частично связано с генетикой - определённым набором генетических вариантов, которые влияют на то, как много кофе нам требуется. Исследование показало, что эти варианты воздействуют не только на потребление кофе среди населения в целом, но и среди беременных. С помощью так называемой менделевской рандомизации, использующей 8 генетических вариантов, предсказывающих поведении беременных по отношению к кофе, учёные исследовали, связаны ли эти варианты с исходом родов.
Так как нельзя было заставлять группу будущих мам употреблять намного больше кофе, чем это допускается, применялся генетический анализ, который и имитировал рандомизированное контролированное исследование. Он показал, что у любителей кофе не было повышенного риска выкидыша, мертворождений или преждевременных родов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Квинсленда
ЗОЖ
государственный исследовательский университет, расположенный в основном в Брисбене, столице австралийского штата Квинсленд
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