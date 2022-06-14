Худеть нужно с лекарствами
Критически важным для избавления от лишнего веса и сохранения полученных результатов является смена образа жизни и приём лекарств. К такому выводу пришли исследователи из Weill Cornell Medicine.
Новое исследование показало, что изменения образа жизни в сочетании с лекарствами для похудения позволяют жертвам ожирения и лишнего веса не только худеть, но и сохранять полученные результаты. К примеру, они теряли 11% массы тела и сохраняли это на период до 5 лет. Потеря более 10% массы тела в случае ожирения и лишнего веса приносит существенные преимущества для здоровья, как показывают исследования.
Если сохранить достигнутые в ходе похудении результаты, то метаболические аномалии можно обратить вспять, особенно для пациентов с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми и многими другими заболеваниями, в корне которых лежит ожирение. Проведено исследование в режиме наблюдений за реальной жизнью людей. Оно показывает, что препараты от ожирения вместе с изменениями образа жизни действительно дают значительный результат.
В наблюдениях участвовали 428 пациентов. Их итоги помогут практикующим медикам разрабатывать персонализированные стратегии похудения, и что самое главное, помогать пациентам сохранять полученные результаты. В большинстве случаев, потерянные в ходе изматывающих диет и тяжёлых спортивных режимов килограммы после возврата к нормальному образу жизни так же быстро возвращаются. Это оказывает опустошающее с психологической точки зрения воздействие на человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Weill Cornell Medicine
ЗОЖ
является подразделением биомедицинских исследований и медицинской школой Корнеллского университет
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