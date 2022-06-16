У каких вегетарианцев повышен риск рака груди
Французские исследователи установили, что у «неправильных» вегетарианцев и веганов риск опухолей груди повышается на 20%. Само по себе веганство не является гарантией здорового питания.
Веганский рацион может увеличить риск рака, если он является нездоровым, как установили исследователи из Парижского университета. Они выяснили, что находящиеся на неправильно подобранной растительной диете женщины на 20% чаще сталкиваются с опухолями молочных желез, по сравнению с теми, кто выбирает здоровое веганское питание. К нездоровому относят регулярное употребление таких вредных продуктов, как чипсы, белый рис и газировка.
Но если женщины активнее употребляли свежие фрукты и овощи, злаки и бобовые культуры, а также овощные масла, то у них вероятность возникновения опухолей молочных желез сокращалась на 14%. По мнению экспертов, это открытие доказывает, что не все растительные диеты одинаково полезны для здоровья.
Исследователи наблюдали за 65 000 женщин из Франции на протяжении двух десятилетий, все они заполняли вопросники, касающиеся их предпочтений в питании. Употребление достаточного количества простых углеводов или избыточного уровня сахара может вызывать скачки показателей глюкозы в крови, а ещё ранее было доказано, что подобное связано с риском рака. Также употребление большого количества нездоровых растительных продуктов является известной причиной ожирения. А при избыточном весе вероятность целого ряда опухолей намного увеличивается. В целом, исследование показало ошибочность представлений о том, что вегетарианская или веганская диета по определению не может быть вредной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Парижский университет
ЗОЖ
Французский университет в Париже, один из старейших в мире; основан в середине XII века
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