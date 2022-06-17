Обмен слюной очень важен для малышей
Исследование показало, что младенцы и дети младшего возраста посредством обмена слюной устанавливают близкие отношения. Это происходит в ходе совместного питания или просто поцелуев, как установили учёные из Университета Техаса.
Некоторые близкие отношения возникают в ходе характерного обмена слюной, который происходит при совместном питании, поцелуях и других контактах. Новое исследование показало, что младенцы и дети младшего возраста устанавливают подобного рода отношения с теми, кто участвует в обмене слюной с ними, и сами понимают это. Человечество классифицирует социальные отношения по их силе. Если они характеризуются мощной привязанностью, обязательствами и взаимной реакцией, то есть плотскими контактами, то это говорит о близости, которая характерна, например, для генетических родственников. Но такие контакты могут существовать и вне пределов одной семьи. В ходе таких отношений также отмечается передача слюны, к примеру, при совместном использовании столовых приборов.
Авторы исследования применяли экспериментальные методы науки о развитии человека, чтобы проверить, действительно ли самые маленькие дети делают вывод о том, что практикующие обмен слюны два человека находятся в тесных отношениях. В первом эксперименте приняли участие 113 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Им представили взаимодействие между мультяшными персонажами, и участники эксперимента предположили, что совместное использование посуды или лизание продуктов питания вроде мороженого происходит только между членами семьи, а вот совместное использование игрушек и еды - в дружеских отношениях.
Это свидетельствовало о том, что маленькие дети распознавали подобное характерное взаимодействие, как свидетельство близких отношений. В следующих экспериментах использовались куклы, которые попеременно ели одну и ту же дольку апельсина вместе с одной актрисой. Здесь также происходил обмен слюной. Результаты показали, что даже младенцы, принявшие участие в этом эксперименте, также определяли отношения между актрисой и куклой как более близкие, если они обменивались слюной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
ЗОЖ
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США) и главный в системе техасского университета.
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