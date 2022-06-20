Занятия бегом опасны для мужчин, но полезны для женщин
Бег на длинную дистанцию подвергает представителей сильного пола риску сердечных приступов или инфаркта. А вот женское здоровье бег, напротив, укрепляет, как установили учёные из Университетского колледжа Лондона.
Вот исследование, которое может удивить любителей бега. Оказывается, забег на длинную дистанцию делает мужчин более уязвимыми перед инфарктом и инсультом. А вот для женщин занятия бегом представляют большую пользу, чем для мужчин. Также наблюдения показали, что пробежки на длинную дистанцию прибавляют почти 10 лет к сосудистому возрасту мужчин-атлетов, то есть сильно старят сосуды. В случае с мужчинами, которые увлекались бегом, их основные артерии оказались намного более ригидными, чем это ожидалось, что увеличивает опасность инфаркта и инсульта.
Исследование показало, что регулярно занимающиеся бегом мужчины, принимавшие участие в марафонах, триатлонах или длинных поездках на велосипедах, по своему сосудистому здоровью были на 10 лет старше ровесников, которые этими физическими нагрузками не увлекались. Такие высокоинтенсивные спортивные мероприятия, как марафоны, напротив, укрепляли здоровье женщин. У них средний возраст сосудистого здоровья сокращался на 6 лет.
В исследовании приняли участие более 300 бегунов старше 40. Любопытно, что женщинам, как раз, часто советуют не заниматься бегом, так это якобы грозит изменениями в упругости бюста, появлением ранних морщин, пигментных пятен и тому подобных проблем. Кроме того, у бегунов часто отсутствует жир под кожей на лице, что сильно старит человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский колледж Лондона
ЗОЖ
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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