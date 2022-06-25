Продукты, которых следует избегать людям с жирной печенью

«Избыток жира в печени может вызвать воспаление печени, которое может повредить орган и привести к образованию рубцов, что в тяжелых случаях приводит к печеночной недостаточности», - заявила в комментарии «МедикФорум» диетолог Василиса Пономарева.

«Если у вас жирная печень, необходимо ограничить употребление алкоголя или отказаться от него совсем, похудеть, заниматься спортом и соблюдать рацион с низким содержанием калорий, насыщенных жиров, трансжиров», - констатировала эксперт.