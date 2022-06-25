Продукты, которых следует избегать людям с жирной печенью
Избыток жира в печени может быть результатом чрезмерного употребления алкоголя или иметь неалкогольное происхождение в случае общего ожирения, диабета, других патологий.
Жирная печень означает, что человек страдает алкогольной или неалкогольной жировой болезнью печени (последняя форма также известна как НАЖБП). Если печень начинает перенасыщаться жиром у людей, которые не злоупотребляют спиртным, обычно это происходит вследствие имеющегося ожирения, диабета 2 типа, некоторых типов инфекций (гепатит С) или приема некоторых видов лекарств.
«Избыток жира в печени может вызвать воспаление печени, которое может повредить орган и привести к образованию рубцов, что в тяжелых случаях приводит к печеночной недостаточности», - заявила в комментарии «МедикФорум» диетолог Василиса Пономарева.
Медик напоминает: лекарств для лечения ожирения печени не существует, и ключевым терапевтическим методом в ее случае являются здоровые изменения образа жизни.
«Если у вас жирная печень, необходимо ограничить употребление алкоголя или отказаться от него совсем, похудеть, заниматься спортом и соблюдать рацион с низким содержанием калорий, насыщенных жиров, трансжиров», - констатировала эксперт.
Пономарева перечислила несколько типов продуктов, которых следует избегать людям с ожирением печени.
Алкоголь. Даже если проблемы с печенью являются неалкогольными по своему характеру, лучше ограничить потребление алкоголя, чтобы предотвратить дальнейшее серьезное повреждение печени.
Продукты с добавленным сахаром. По совету диетолога, держитесь подальше от конфет, печенья, газированных напитков, фруктовых соков.
Жареная еда. Жареные продукты содержат много жира и калорий, которые могут привести к увеличению жировых отложений в печени
Соль. Чтобы снизить риски осложнений, связанных с жирной печенью, потребление соли следует ограничить до 2300 миллиграммов в день.
Белая мука. Из-за высокой степени обработки и отсутствия клетчатки мучные продукты могут повысить уровень сахара в крови и увеличить накопление жира в печени.
Красное мясо. Красное мясо, такое как говядина, свинина и баранина, содержит много насыщенных жиров, поэтому людям с жирной печенью его лучше избегать – им следует выбирать постные сорта.
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