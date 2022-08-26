Нутрициолог рассказала о пользе натуральных продуктов из кокоса

«В жидкости внутри плода много антиоксидантов и минералов. Кокосовая мякоть очень питательна, восстанавливает силы и устраняет мышечную усталость. Пантотеновая и фолиевая кислоты и витамины группы В важны в обменных процессах и для работы иммунной и нервной системы», — говорит эксперт.

Нутрициолог-диетолог Елена Суханова рассказала о пользе натуральных продуктов из кокоса.Кроме того, кокос может быть дополнительным источником калия, магния и йода. Причем все эти элементы содержатся в нем в доступной, усвояемой форме.Перечисленные нутриенты важны для организма, потому что влияют на работу сердечно-сосудистой системы, йод важен для гормональной системы и щитовидки.Большую популярность в последнее время получило кокосовое масло. Они действительно благотворно влияет на состояние кожи, помогает предотвратить старение, останавливает воспалительные процессы.Содержащаяся в кокосе лауриновая кислота нейтрализует патогенные микроорганизмы. Масло кокоса можно использовать, как уходовое средство для волос и ногтей.Чтобы получить ожидаемый эффект, важно выбирать качественные натуральные продукты с правильной технологией производства, которая сохраняет все полезные качества кокоса.