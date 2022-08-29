Вегетарианки чаще сталкиваются с переломом бедра
Предпочитающие вегетарианский стиль питания женщины чаще страдают от переломов бедра. К такому выводу пришли ученые из Университета Лидса.
Исследование показало, что вегетарианки среднего возраста чаще ломают шейку бедра, по сравнению с теми своими ровесницами, которые едят мясо. Используя истории болезней многих тысяч людей, ученые установили, что у вегетарианцев риск перелома шейки бедра на 33% выше, чем у употребляющих мясо женщин. При этом оценивались представительницы прекрасного пола, которые употребляли мясные блюда не менее 5 раз в неделю.
Авторы исследования настоятельно подчёркивают, что вовсе не призывают вегетарианцев обязательно вернуть в рацион мясо. Необходимо в дальнейшем провести дополнительные исследования и установить, почему риск переломов шейки бедра такой высокий. Важно понимать личные обстоятельства и знать то, какие питательные вещества необходимы для сбалансированного и здорового образа жизни.
Вегетарианское питание приобрело большую популярность в последние десятилетия. 5% американцев в 2018 году не употребляли ни грамма мяса. Наука уже доказала, что вегетарианская диета снижает риск целого ряда хронических заболеваний, включает диабет, болезни сердца и рак, если сравнивать с питанием, которое допускает мясо и все прочие продукты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лидса
ЗОЖ
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