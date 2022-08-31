Витамин С: симптомы дефицита

«Симптомами дефицита также являются потеря зубов, железодефицитная анемия, кожа, склонная к морщинам и расширенным порам, боль в подошвах ног, высокая восприимчивость к ОРЗ и ОРВИ, повышенная утомляемость, раздражительность, слабость», — говорит эксперт.

Если вы замечаете у себя кератоз (гусиная кожа), выпадение волос на фоне ярко-красных фолликулов, склонность к синякам, долгое заживление ран, частые кровотечения из десен — высок риск того, что ваш организм испытывает острую нехватку витамина С.Осложняет ситуацию то, что витамин С является водорастворимым, это значит, что организм быстро выводит его с мочой.Витамин С не накапливается в организме и не синтезируется там самостоятельно. То есть его резервы нужно пополнять постоянно извне — с помощью питания или целенаправленного приема биодобавок.Наиболее подвержены дефициту витамина С люди, которые курят (всего одна выкуренная сигарета способна полностью уничтожить дневную норму витамина С), те, кто часто сидит на строгих диетах, люди с приобретенным сахарным диабетом.Алкоголь, как и никотин, тоже выводит витамин С из организма. Поедание сладостей также сказывается на уровне витамина С в организме не самым лучшим образом.