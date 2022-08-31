Религиозные люди получают больше удовольствия от секса
Учёные из Университета Эксетера установили, что религиозные люди имеют самый высокий уровень удовлетворённости интимными отношениями. А вот лица с высшим образованием реже занимаются сексом и чаще выражают недовольство по этому поводу.
Исследователи из Великобритании пришли к любопытному выводу о том, что часто посещающие церковь люди с большей вероятностью имеют удовлетворительную интимную жизнь. Религиозные граждане, как правило, чаще сообщали о получении удовольствия в спальне со своими партнерами, по сравнению с теми, кто религиозным не был или практиковал случайные половые контакты.
Результаты этого исследования являются подтверждением пословицы о том, что качество важнее количества, особенно в отношении секса. Да, религиозные люди, в целом, занимались сексом реже, но эти занятия приносили им больше удовлетворённости, чем у тех, кто занимался сексом чаще, но с большим количеством партнёров. Оказалось, что чем чаще мужчины и женщины одобряли так называемый случайный секс или занятия любовью без самой любви, тем меньше удовлетворения они получали.
Исследователи подчеркивают, что взаимосвязь между частотой секса и сексуальным удовлетворением не является простой и прямолинейной. Во всех типах отношений нехватка или избыток секса были связаны с более низким сексуальным удовлетворением. Существует оптимальное количество занятий любовью, и именно от этого зависит и более высокий уровень удовлетворённости. А религиозные люди с меньшей вероятностью вступают в случайный секс и чаще ограничивают свою сексуальную активность отношениями, основанными на любви. Впрочем, возможно, что у них изначально не очень высокие ожидания от секса, так как они не искушены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эксетера
ЗОЖ
университет в Юго-Западной Англии. Большая часть подразделений расположена в городе Эксетер, графство Девон. Входит в состав элитной группы университетов «Рассел»
Оставить комментарий