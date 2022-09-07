5 видов пищи для мгновенного прилива энергии

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5 видов пищи для мгновенного прилива энергии

Вы ощущаете упадок сил на работе, вас тянет в сон? Эти 5 продуктов обеспечат вас почти мгновенным приливом так необходимой энергии. 
 
Бананы
Этот фрукт, как известно, дает мгновенный заряд энергии. Его легко купить, и он дешевый. Банан очень богат витаминами и минералами. Вероятно, это лучший и самый простой вариант перекуса, когда хочется спать.

Овсянка
Овсянка — очень полезная закуска, которая также дает организму мгновенную энергию. Она богата клетчаткой и углеводами, и вы можете сочетать ее с молоком и фруктами, чтобы энергии было еще больше.

Зеленый чай
Хотя зеленый чай содержит кофеин, это не главный плюс, которую вы получаете от напитка. Он содержит аминокислоту L-тиамин, которая успокаивает ум, не вызывая сонливости. 

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Жевательная резинка
Этот вариант вы, вероятно, пробовали и раньше. Процесс жевания резинки может повысить вашу бдительность и снять усталость.

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Грецкие орехи и миндаль
Эти орехи, часто именуемые отличным стимулятором для мозга, содержат большое количество жирных кислот Омега-3. По той же причине они могут быть полезны для повышения уровня энергии, помогая вам оставаться в тонусе на работе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Теги : дневная сонливость, повысить уровень энергии
5 видов пищи для мгновенного прилива энергии
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