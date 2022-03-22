Как ежедневная чашка кофе укрепляет здоровье
Чашка крепкого кофе начинает день миллионов людей на нашей планете. Но преимущества от этого напитка распространяются гораздо дальше прилива энергии.
Исследования предполагают, что любителям кофе угрожает меньший риск целого ряда серьезных расстройств от диабета второго типа и жирового гепатоза до некоторых опухолей. Результаты недавно опубликованного и продолжавшегося 10 лет исследования показали, что умеренное употребление кофе связано со снижением риска сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти по любой причине.
Хотя все эти преимущества связываются, по большей части, с употреблением молотого или зернового кофе, даже любители растворимого получают некоторые плюсы. Во все разновидности напитка помимо кофеина входят минералы, и особенно магний, который важен для здоровых костей и функционала мышц. Также имеет значение и калий, играющий свою роль в артериальном давлении, и витамин B3, необходимый для выделения энергии после приема пищи и укрепления здоровья нервной системы.
Ну а что же насчёт рисков? Некоторые исследования связывают употребление кофе с повышением уровня холестерина. Однако это может быть следствием разных методов приготовления напитка. Множество исследований сфокусировано на тех видах кофе, которые популярны в Скандинавии и Турции, то есть нефильтрованном и заваренном. Заваренный кофе содержит натуральные масла, включая кафестол и кахвеол, которые умеренно стимулируют производство холестерина. Но люди чаще пьют фильтрованный и растворимый кофе, где этих масел нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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