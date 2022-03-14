Болезни сердца: кофеин «главный регулятор» холестерина и защищает от сосудистых заболеваний
Будь то капучино, поздний кофе, зеленый лист, вкладыш или эспрессо, кофеин приходит к британскому потребителю в любой форме по утрам. Кофеин — это наркотик, который дает людям заряд энергии, побуждающий их к работе. Это также может принести человеку некоторую пользу для здоровья. Это включает в себя преимущества для того, как организм справляется с холестерином.
Холестерин, как и висцеральный жир, — это не то, без чего организм не может обходиться. Висцеральный жир необходим для защиты внутренних органов и резервного источника энергии. Между тем, холестерин необходим для улучшения здоровья сердца.
Липопротеины высокой плотности известны как хороший холестерин и являются типом холестерина, который улучшает здоровье сердца. Липопротеины низкой плотности известны как плохой холестерин; это образует бляшку, повышающую кровяное давление. Организму нужно как можно больше хорошего холестерина и как можно меньше плохого холестерина.
П данным Blood Pressure UK, кофеин может играть роль в управлении холестерином. В новом исследовании говорится, что препарат может действовать «как главный регулятор метаболизма холестерина и определять механизм, с помощью которого кофеин может защищать от сердечно-сосудистых заболеваний».
Утренняя чашка кофе или чая может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья. Однако в отношении кофе в частности есть один нюанс.
Хотя кофеин, присутствующий в кофе, может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний; если кофе с высоким содержанием сахара подается в популярных сетях кофеен, преимущества могут быть полностью сведены на нет. Это связано с высоким содержанием жира в указанных напитках. Самый здоровый способ пить кофе — черный, в форме американо или эспрессо. Кофе может помочь и в других областях здоровья, например, в ускорении метаболизма.
Ранее Медикфорум писал о причинах прыщей.
Холестерин, как и висцеральный жир, — это не то, без чего организм не может обходиться. Висцеральный жир необходим для защиты внутренних органов и резервного источника энергии. Между тем, холестерин необходим для улучшения здоровья сердца.
Липопротеины высокой плотности известны как хороший холестерин и являются типом холестерина, который улучшает здоровье сердца. Липопротеины низкой плотности известны как плохой холестерин; это образует бляшку, повышающую кровяное давление. Организму нужно как можно больше хорошего холестерина и как можно меньше плохого холестерина.
П данным Blood Pressure UK, кофеин может играть роль в управлении холестерином. В новом исследовании говорится, что препарат может действовать «как главный регулятор метаболизма холестерина и определять механизм, с помощью которого кофеин может защищать от сердечно-сосудистых заболеваний».
Утренняя чашка кофе или чая может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья. Однако в отношении кофе в частности есть один нюанс.
Хотя кофеин, присутствующий в кофе, может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний; если кофе с высоким содержанием сахара подается в популярных сетях кофеен, преимущества могут быть полностью сведены на нет. Это связано с высоким содержанием жира в указанных напитках. Самый здоровый способ пить кофе — черный, в форме американо или эспрессо. Кофе может помочь и в других областях здоровья, например, в ускорении метаболизма.
Ранее Медикфорум писал о причинах прыщей.
Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся снижением артериального давления для предотвращения инсульта и сердечных заболеваний.
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