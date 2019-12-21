4 неожиданных продукта, которые сделают вас более энергичными
Кофе - не единственный продукт, который способен дать организму дополнительную энергию. При этом, эти 4 продукта, в отличии от популярного бодрящего напитка, не вызывают "расшатывание" нервной системы.
4 продукта для оптимального энергетического уровня в течении дня
БананыБананы являются отличным источником клетчатки, жирных кислот, витаминов группы В и витамина С. Бананы помогают предотвратить усталость, поскольку содержат электролиты, такие как кальций, магний, фосфор, калий и натрий. Если вы не пьете достаточно воды, уровень электролитов также начнет снижаться, что может вызвать обезвоживание, одну из основных, но недостаточно признанных причин усталости. Предотвратите обезвоживание - регулярно пейте воду и употребляя в пищу богатые электролитами бананы.
Семена чиаСемена чиа, которые содержат углеводы, клетчатку и полезные жиры, являются идеальным источником длительной энергии. Две столовые ложки семян чиа содержат 24 грамма углеводов и около 4800 граммов противовоспалительных и полезных для сердца жирных кислот омега-3.
В исследовании, опубликованном в журнале Strength & Conditioning Research, ученые сообщили, что спортсмены, которые потребляются семена чиа получили почти такое же количество энергии, как те, кто потреблял спортивные напитки.
Зеленый чайЕсли вам все же нужен кофеин, вы можете вместо кофе выпить зеленый чай. Он является более здоровой альтернативой кофе, и может дать вам необходимый заряд энергии без побочных эффектов. Зеленый чай содержит витамины А, В, С и Е и может помочь улучшить кровообращение и обмен веществ. Хотя зеленый чай также содержит кофеин, его меньше, чем в кофе или энергетических напитках.
Орехи
"Вы чувствуете вялость после обеда? Это обычно происходит из-за колебаний уровня сахара в крови. Употребление в пищу орехов может помочь предотвратить это, поскольку они полны белка, который помогает стабилизировать уровень сахара", - пишет издание University Health News.
Ранее на Медикфорум мы писали о питательных веществах, которые нужны каждой женщине.
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