Какие перекусы подойдут для диабетиков: диетолог Писарева
В случае диабете или ожирения перекусывать печеньем с молоком категорически не следует, подчеркивает диетолог Елена Писарева.
Медик рассказала в интервью, какие перекусы подойдут для диабетиков, и объяснила, почему считает очень вредным для них молоко и печенье.
«Печенье – это простые углеводы. Оно резко поднимает уровень сахара. Организм людей, страдающих диабетом, не может контролировать такие скачки. Это может негативно повлиять на их самочувствие и состояние здоровья», - сказала Писарева, беседуя с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что в молоке тоже присутствует сахар в виде лактозы.
Людям с диабетом или проблемой избыточного веса Писарева порекомендовала делать упор на клетчатку. Им следует использовать в качестве перекуса овощные палочки, не слишком сладкие фрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы. Специалистка уточнила, что благодаря таким перекусам чувство сытости будет более стойким, при этом организм получит необходимые ему питательные вещества.
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