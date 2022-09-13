Как сделать картошку максимально полезной: совет от врача

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картофель

Блюда из картофеля, как правило, очень калорийны и не идут на пользу фигуре, вдобавок перегружают работу внутренних органов – как избежать этого, сделав картошку диетической?

Советом, как сделать картошку максимально полезной для здоровья, поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова. Медик заметила, что кулинарные традиции, которым следуют многие россияне, предполагают употребление картофеля как чего-то очень сытного, суперпитательного.

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«Картофель при готовке, как правило, становится калорийнее: в пюре их него кладут сливочное масло, молоко или сливки, в драниках содержатся мука и масло. Но переизбыток жирного, жареного увеличивает риск развития сердечных болезней и диабета, не считая удара по печени и почкам», - высказалась Павлова.

Чтобы есть картошку, получая из нее полезные минералы, специалист посоветовала охлаждать продукт после варки. По словам Павловой, в отварном охлажденном картофеле крахмал меняет свою форму, превращаясь в устойчивый ретроградный крахмал. При его потреблении уровень сахара в крови не поднимается быстро и резко. Усваивается такой устойчивый крахмал подобно пищевым волокнам –  его ферментирует толстый кишечник, и благодаря этому получают питание, активно развиваясь, полезные кишечные бактерии. Следствием такой активности становится в том числе укрепление иммунитета.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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