Что повышает давление: резкий скачок из-за двух напитков вскоре после приема

«Исследовательская группа обнаружила, что прием горячего чая увеличивает эффект гипертонии в течение 30 минут после приема. Зеленый и черный чай, помимо того, что они богаты флавоноидами, оказывающими благотворное влияние на здоровье, также содержат кофеин. Именно этот ингредиент вызывает острую гипертензивную реакцию на горячие напитки», - проинформировал Journal of Hypertension.

Высокое кровяное давление потворствует опасным для жизни неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы. Гипертония заставляет сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Это, в свою очередь, может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Примечательно, что исследования показывают: резкий скачок артериального давления могут вызвать два популярных напитка: черный и зеленый чай, об этом проинформировал Journal of Hypertension, В нем был опубликован отчет об исследовании, авторы которого изучали влияния горячего чая на кровяное давление .Используя черный и зеленый чай в качестве испытуемых напитков, исследовательская группа ожидала снижения высокого кровяного давления после их употребления. Но в исследовании возник неожиданный поворот. Оказалось, что употребление двух наиболее популярных чаев может вызывать резкое повышение артериального давления.Ученые отметили, что употребление чая способно вызывать более резкое повышение артериального давления, чем прием только кофеина. В то же время при регулярном употреблении чая столь острого эффекта уже не наблюдается. Более того, согласно обзору, опубликованному в журнале PLOS ONE, регулярное употребление черного чая может быть очень полезным дя стабилизации кровяного давления при гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что позднее время приема пищи не влияет на вес человека.