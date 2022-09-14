Что повышает давление: резкий скачок из-за двух напитков вскоре после приема
Исследователи связывают два популярных напитка с резким повышением артериального давления в течение 30 минут после приема.
Высокое кровяное давление потворствует опасным для жизни неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы. Гипертония заставляет сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Это, в свою очередь, может увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Примечательно, что исследования показывают: резкий скачок артериального давления могут вызвать два популярных напитка: черный и зеленый чай, об этом проинформировал Journal of Hypertension, В нем был опубликован отчет об исследовании, авторы которого изучали влияния горячего чая на кровяное давление .
Используя черный и зеленый чай в качестве испытуемых напитков, исследовательская группа ожидала снижения высокого кровяного давления после их употребления. Но в исследовании возник неожиданный поворот. Оказалось, что употребление двух наиболее популярных чаев может вызывать резкое повышение артериального давления.
«Исследовательская группа обнаружила, что прием горячего чая увеличивает эффект гипертонии в течение 30 минут после приема. Зеленый и черный чай, помимо того, что они богаты флавоноидами, оказывающими благотворное влияние на здоровье, также содержат кофеин. Именно этот ингредиент вызывает острую гипертензивную реакцию на горячие напитки», - проинформировал Journal of Hypertension.
Ученые отметили, что употребление чая способно вызывать более резкое повышение артериального давления, чем прием только кофеина. В то же время при регулярном употреблении чая столь острого эффекта уже не наблюдается. Более того, согласно обзору, опубликованному в журнале PLOS ONE, регулярное употребление черного чая может быть очень полезным дя стабилизации кровяного давления при гипертонии.
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